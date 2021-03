Kathleen Kennedy resterà a lungo in Lucasfilm, parola di Bob Chapek!

In occasione del meeting, tenutosi virtualmente con gli investitori della Disney, si è parlato anche di Lucasfilm. Bob Chapek, CEO della Disney, ha spento i rumor secondo cui una delle due menti dietro al trionfo di The Mandalorian, Jon Favreaue Dave Filoni, sarebbe destinata a sostituire la criticatissima Kathleen Kennedy. Queste le parole del Presidente della Casa di Topolino: “Siamo assolutamente emozionatissimi al pensiero di poter avere un talento come Kathy Kennedy alla guida della Lucasfilm e prevediamo di mantenere Kathleen Kennedy a capo dello studio per svariati anni a venire”.

Il percorso di Kathleen Kennedy

Kathleen Kennedy è cresciuta nei ranghi di Hollywood passando da segretaria di Steven Spielberg a partner di produzione, con il suo primo credito di produzione in E.T The Extra-Terrestrial del 1982. È stata produttrice di alcuni dei film più iconici degli anni ’80 e ’90, tra cui Ritorno al futuro, Jurassic Park e Il sesto senso, solo per citarne alcuni. Questo le è valso l’attenzione di George Lucas, che la nominò a capo della Lucasfilm nel 2012 poco prima di vendere la compagnia alla Disney.

Da quando è diventata capo di Lucasfilm, Kennedy ha inaugurato una nuova era di Star Wars per Disney che ha avuto un inizio nel 2014 con la premiere di Star Wars Rebels e poi è decollata completamente con l’uscita di Star Wars: The Force Awakens. La trilogia del sequel, i film spin-off e le serie televisive di Kennedy hanno generato un gran numero di fan, ma anche aspre critiche, che, dall’uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi nel 2017, hanno diffuso voci secondo cui Disney licenzierebbe Kennedy. Molti fan si sono offesi delle scelte di Kennedy di diversificare i personaggi di Star Wars e lo studio ha perso i registi sui progetti per la sua incapacità di gestire la compagnia. Nonostante le tante critiche resterà a capo della Lucasfilm.