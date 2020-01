Star Wars Rebels: un sequel in arrivo?

Il sequel di Stare Wars Rebels, secondo First Order Transmissions, dovrebbe sbarcare già quest’anno su Disney+. Secondo il portale americano, anche Dave Filoni dovrebbe essere coinvolto nel nuovo progetto. In passato Filoni era convinto che sarebbe stato difficile rinunciare ai personaggi con cui aveva condiviso tanto tempo. Lo stesso regista statunitense spiega che: “Sarebbe stato difficile. Lo sarebbe, ad essere sinceri. Sarebbe davvero difficile per me a questo punto, solo perché ne faccio parte da così tanto tempo. Soprattutto dalle origini di Ahsoka”. Poi una precisazione: “Non riesco a immaginare di non essere coinvolto in qualche modo in quello che le sarebbe successo. O con Sabine, se è per questo”.

Star Wars Rebels, le parole di Dave Filoni

Non si conoscono ancora dettagli della trama ma tantissimi fan sperano che i due eroi Jedi possano fare un’apparizione mentre cercano Ezra. Filoni non ha lasciato indicazioni riguardo questa opzione: “Sento la responsabilità di conoscere e iniziare a capire cos’è questa storia, perché i fan sembrano davvero interessati a questa storia, come io sono interessato ad essa”. Infine spiega che: “Non so ancora se succederà mai, ma ci penso comunque. Penso a storie di ogni tipo, e alcune di esse accadono e trovano la loro strada in un’uscita, altre no”.

Ricordiamo che Star Wars Rebels è una serie animata statunitense realizzata in grafica computerizzata, prodotta da Lucasfilm e Lucasfilm Animation. Ambientata cinque anni prima del film Guerre stellari e quattordici anni dopo La vendetta dei Sith, la serie si svolge durante un periodo in cui il tirannico Impero Galattico domina nella galassia e dà la caccia agli ultimi Cavalieri Jedi, mentre una nascente Ribellione contro l’Impero sta prendendo forma.

Lo stile visivo di Rebels è ispirato al concept art della trilogia originale ad opera di Ralph McQuarrie. I produttori esecutivi designati sono Dave Filoni, Simon Kinberg e Greg Weisman. Kinberg ha dichiarato che la prima stagione sarebbe stata composta da 15 episodi e che la serie avrebbe compreso nuovi personaggi insieme ad alcuni della trilogia originale.