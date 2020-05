Nelle ultime settimane abbiamo assistito a tantissimi annunci di sospensione delle riprese per altrettanti progetti, a causa della pandemia in corso. Ora però che la crisi sta iniziando piano piano a rientrare, alcuni Paesi stanno riaprendo le proprie porte alle produzioni. È quello che è successo nelle ultime ore in Nuova Zelanda, dove erano in corso le riprese di due progetti attesissimi: Avatar 2 e la serie su Il Signore degli Anelli.

Avatar 2 e Il Signore degli Anelli possono riprendere le riprese

Come riportato da Deadline infatti, la Film Commission della Nuova Zelanda ha dato il via libera alla ripartenza delle riprese nel Paese. La ripartenza ovviamente avverrà con tutte le cautele del caso. Le varie produzioni dovranno infatti collaborare con il Ministero della Salute neozelandese per implementare misure di controllo aggiuntive, a partire da sistemi che permettano il tracciamento dei contatti. L’idea ovviamente è fare ripartire i lavori senza tropi rischi di ricaduta e mantenendo un livello di attenzione molto alto.

Potranno quindi riprendere le riprese di Avatar 2, che in queste settimane ha continuato con lo sviluppo da casa, concentrandosi sul lato degli effetti visivi. Questo sequel del film evento di James Cameron è stato a lungo in cantiere, accompagnato da almeno altri due titoli. Non ci sono ancora particolari informazioni in merito alla trama, ma l’idea sembra essere quella di ampliare ulteriormente il mondo del precedente. Il debutto di Avatar 2 (che probabilmente avrà un titolo ufficiale differente) è previsto per dicembre 2021, salvo rinvii a causa dei ritardi in produzione.

Lo stesso si può dire sull’atteso show ispirato alle opere di Tolkien. Amazon ha annunciato lo sviluppo già nel 2017 e piano piano si è costruito il cast. Anche in questo caso infatti non si sa esattamente di cosa parlerà la serie, sebbene diversi indizi suggeriscano un’ambientazione nella Seconda Era.

Vi terremo aggiornati in caso di novità.