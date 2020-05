Un nuovo rapporto di Deadline suggerisce che il budget combinato per i sequel di Avatar è di 1 miliardo di dollari, distribuito tra i quattro sequel previsti. Secondo il rapporto, le riprese non sono state ancora riavviate e il team di produzione non è tornato in Nuova Zelanda, ma gli ingranaggi si stanno muovendo per ripartire. I film provengono dai 20th Century Studios, ora una filiale della Disney. A marzo, una delle star dello show, Stephen Lang, ha discusso del ritorno per i sequel del suo personaggio.

“È molto soddisfacente sapere che il personaggio è stato valutato abbastanza e ha fatto una buona impressione a Cameron”, ha esordito Stephen Lang. Per poi aggiungere: “Il mio compito è davvero quello di sostenere il ruolo che sto interpretando, e quindi è soddisfacente avere molto più tempo per scoprire Quaritch, scoprire cosa lo fa battere, parlare di lui e sperare di soddisfare le aspettative che le persone hanno per il personaggio”. Ci sono grandi prospettive: “Ora sto lavorando con una tela molto più ampia di quanto non fossi con il primo Avatar, e mi tengo in stretto contatto con James Cameron per andare davvero in città ed esaminare il personaggio nei dettagli. Questo, per me, è estremamente soddisfacente e stimolante”.

Il cast di Avatar 2

Avatar 2 vedrà anche il ritorno delle stelle Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. Le nuove aggiunte al cast includono Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell. Oltre a Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones.

Avatar 2 uscirà nelle sale il 17 dicembre 2021. Se tutto procede secondo i piani, Avatar 3 uscirà il 22 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 uscirà il dicembre 17, 2027.