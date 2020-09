Aya Cash supporta la release settimanale di The Boys

Aya Cash, che si è unita al cast di The Boys 2 come Stormfront, ha spiegato la scelta di impostare lo spettacolo a un programma di rilascio settimanale, piuttosto che rilasciare tutti gli episodi contemporaneamente. A differenza della prima stagione, che è stata resa disponibile per lo streaming nel suo insieme quando è stata rilasciata per la prima volta, la stagione 2 ora va in onda settimanalmente su Amazon Prime. I primi tre episodi della seconda stagione sono impostati per creare un enorme cliffhanger con Stormfront.

Aya Cash illustra il suo pensiero

Aya Cash ha spiegato in un’intervista a ComingSoon.net che questo passaggio è una scelta mirata. “Con quei primi tre episodi in uscita e il cliffhanger tutti dicono, ‘Cosa ?!’ e dovremmo sederci per una settimana, ma è anche una buona cosa perché dovremmo pensare a queste cose più velocemente del momento che passa”, ha detto Cash. “Penso che un po’ di tempo in più per riflettere sia bello in questo periodo di rapidità e, a causa della pandemia e del modo in cui le persone guardano, disegniamolo un po’ in modo che le persone possano goderselo più a lungo”. Cash non si è trattenuto dal definire il suo personaggio un “cattivo”.

L’attrice ha anche spiegato come la serie stia affrontando il tema del razzismo. Queste le sue parole: “Penso che ciò che questa stagione sta cercando di affrontare, in termini di supremazia bianca, non sia qualcosa a cui dovresti pensare per un fine settimana e basta, è qualcosa su cui dovresti continuare a riflettere”. Per poi aggiungere: “Ovviamente The Boys non è l’unica serie che sta riflettendo su questi temi, ma penso sia utile avere il tempo per riflettere su queste cose”. In conclusione: “Come attrice è difficile, soprattutto nelle interviste, perché vorrei poter parlare di cose che il pubblico ancora non sa. Ma penso che delle pause settimanali siano carine in un mondo che va sempre così veloce”. Ricordiamo che di recente è arrivata la notizia che The Boys si espanderà con l’arrivo di una nuova serie TV.