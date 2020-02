Baby Driver 2 è stato confermato da Sony?

Sembra che Ansel Elgort sia pronto ad interpretare di nuovo Baby nel secondo capitolo del film. Secondo il portale The GWW, Sony ha infatti dato il via libera al sequel di Baby Driver. A tornare nel cast saranno inoltre anche Lily James (Debora), Jon Bernthal (Griff) e CJ Jones (Joseph). Dietro la macchina da presa ci sarà invece Edgar Wright, che sta lavorando da parecchio tempo anche alla sceneggiatura. La produzione del sequel dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. In questo modo Elgort può terminare le riprese di Tokyo Vice, la serie TV HBO. Lo stesso Wright, oltre un anno fa, lanciò l’indiscrezione secondo cui la prima bozza di Baby Driver 2 era stata completata. Inoltre si parlò di Bernthal come possibile antagonista principale.

Il primo capitolo del film è del 2017

Baby Driver – Il genio della fuga è un film del 2017 scritto e diretto da Edgar Wright. Il protagonista è un giovane pilota che affida il suo talento con le macchine al crimine, costretto a lavorare per un boss, Doc, che pianifica rapine. Baby soffre di acufene da quando perse i genitori in un incidente stradale, che egli blocca ascoltando quasi sempre la musica con i suoi auricolari. Ascoltare musica aiuta Baby anche a concentrarsi durante gli inseguimenti con la polizia, sincronizzando i suoi movimenti al ritmo delle canzoni.

Nella sua vita privata Baby si prende cura del padre adottivo Joseph, paraplegico e affetto da mutismo. Crea montaggi musicali con le conversazioni dei criminali riprese con un registratore a nastro e si innamora di una cameriera, Debora, con la quale riesce a stabilire una relazione. Il film è stato presentato in anteprima mondiale l’11 marzo 2017 al South by Southwest Film Festival. Inizialmente la distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi era prevista per l’11 agosto 2017, poi anticipata al 28 giugno 2017. In Italia è stato distribuito il 7 settembre 2017.