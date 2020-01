Bambi: Disney al lavoro sul remake live-action

Bambi, amato classico della Disney del 1942, sarà presto un live-action. The Hollywood Reporter ha divulgato la notizia della decisione della Disney. Secondo il portale, la Casa di Topolino ha ingaggiato due scrittori per la sceneggiatura adattata per il live-action: si tratta di Ginevra Robertson-Dworet e Lindsey Beer. Il nuovo film sarà prodotto da Depth of Field, la società di produzione di Chris, Paul Weitz e Andrew Miano. Sempre secondo lo stesso report, la Disney non ha intenzione di creare una storia più ampia nel remake per renderlo più teatrale.

Bambi: un capolavoro che ricevette tre nomination agli Oscar

Ricordiamo che Bambi è un film del 1942 diretto da registi vari. È un lungometraggio di animazione statunitense, prodotto dalla Walt Disney e basato sul romanzo Bambi. La vicende narra della vita di un capriolo dell’autore austriaco Felix Salten. Il film fu distribuito dalla RKO Radio Pictures negli Stati Uniti il 13 agosto 1942, ed è il quinto Classico Disney. In Italia uscì l’11 febbraio 1948.

I protagonisti sono Bambi, un cervo dalla coda bianca, i suoi genitori (il Grande Principe della foresta e la madre senza nome). Oltre a i suoi amici Tamburino (un coniglio dal naso rosa), Fiore (una moffetta) e la sua amica d’infanzia e futura compagna Faline. Lo show ricevette tre nomination agli Oscar: miglior sonoro (Sam Slyfield), migliore canzone (per Love Is a Song cantata in originale da Donald Novis) e migliore colonna sonora. Fu il film col maggiore incasso nell’anno 1942. È l’ultimo del cosiddetto periodo d’oro (1937 – 1942) dello studio Disney. La colonna sonora ricevette ben tre nomination agli Oscar del 1943. Un capolavoro assoluto pronto quindi a tornare sul piccolo schermo.