Pinocchio: Robert Zemeckis dirigerà il live action

Secondo quanto riportato da Deadline Robert Zemeckis è stato scelto ufficialmente per scrivere e dirigere l’adattamento in live-action di Pinocchio per la Disney. Il regista avrà il compito di scrivere la sceneggiatura insieme a Chris Weitz. Andrew Miano e Weitz produrranno lo show attraverso la Depth of Field. Jack Rapke e Jackie Levine saranno invece i produttori esecutivi. La produzione dovrebbe essere prevista per fine 2020. Prodotto dai Walt Disney Studios, Pinocchio è tratto dal romanzo del 1883 scritto da Carlo Collodi. La Disney ha portato sul grande schermo nel 1940 il classico film d’animazione. Al centro della trama ci sarà il burattino di legno che prende magicamente vita grazie al desiderio del suo creatore, e padre, Geppetto. Il suo obiettivo è quello di diventare un bambino vero.

Pinocchio: un capolavoro mondiale

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino è un romanzo per ragazzi scritto da Carlo Collodi, pseudonimo del giornalista e scrittore fiorentino Carlo Lorenzini. La prima metà apparve originariamente a puntate tra il 1881 e il 1882, pubblicata come “Le avventure di pinocchio”. In seguito fu completata nel libro per ragazzi uscito a Firenze nel febbraio 1883. Racconta le esperienze accidentali di una marionetta animata, Pinocchio, scolpita da Mastro Geppetto, che si considera come suo padre. Il libro è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue.

Oltre a trasposizioni teatrali, televisive e animate, come quella di Walt Disney. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce: «il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è l’umanità»; reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana. Il personaggio è divenuto successivamente protagonista anche nel mondo del cinema e dei fumetti. Sulla sua figura sono stati inoltre realizzati album musicali e allestimenti teatrali in forma di musical. Il romanzo è ambientato nel passato, presumibilmente all’epoca del Granducato di Toscana o all’indomani dell’Unità d’Italia.