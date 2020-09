Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Troisi arrivano su Disney+...

Su Disney+ arriva anche il cinema italiano grazie ad alcuni film di Aldo, Giovanni e Giacomo e di Massimo Troisi. Il compianto attore napoletano sarà protagonista dal 2 ottobre con Pensavo fosse amore…invece era un calesse, Scusate il ritardo e Le vie del signore sono finite. Lo stesso giorno arriva anche Roberto Benigni con Il piccolo diavolo. Riguardo il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, dal 16 ottobre, sbarcheranno su Disney+ con i film Chiedimi se sono felice, Così e la vita e Tre uomini e una gamba. Nel mese di ottobre quindi grandi protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo e di Massimo Troisi.

Massimo Troisi e Roberto Benigni sono su DIsney+ dal 18 settembre

Ricordiamo che, in realtà, dal 18 Settembre Massimo Troisi e Roberto Benigni già sono sbarcati sul servizio streaming con altri film che hanno ottenuto grande successo. Oltre a Non ci resta che piangere, titolo del 1984, che vede protagonista i celebri attori italiani spuntano nel catalogo Il Postino e La vita è bella e Pinocchio.

Il postino è un film del 1994 diretto da Michael Radford. È l’ultima interpretazione dell’attore napoletano Massimo Troisi, morto nel sonno solo poche ore dopo la fine delle riprese; il film è ispirato al romanzo Il postino di Neruda (Ardiente paciencia), del cileno Antonio Skármeta. La vita è bella è un film del 1997 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Il titolo del film venne inizialmente scelto dagli autori e dallo stesso Benigni per indicare l’imperturbabile volontà del protagonista di ricercare la felicità, anche nelle situazioni estremamente drammatiche. Vinse tre Premi Oscar come miglior film straniero, miglior attore protagonista per Benigni e miglior colonna sonora per Nicola Piovani.

Pinocchio è un film italiano del 2002 diretto e interpretato da Roberto Benigni, che firma anche la sceneggiatura (con Vincenzo Cerami) e la produzione. Costato circa 45 milioni di euro, è il film più costoso nella storia del cinema italiano. Non ci resta che piangere (1984): scritto, diretto e interpretato da Massimo Troisi e Roberto Benigni. La versione proposta su Disney+ è quella cinematografica da 107 minuti.