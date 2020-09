Carmen Sandiego 3: arriva il trailer ufficiale

Carmen Sandiego farà ritorno su Netflix a ottobre con la stagione numero 3. Quest’ultima sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal primo ottobre. Intanto, attraverso twitter, è stato lanciato il trailer ufficiale dello show.

Follow her journey to fight V.I.L.E. and find family. #CarmenSandiego Season 3 coming October 1 on @netflix! @netflixfamily pic.twitter.com/g8zLSYpvRE

— Carmen Sandiego (@CarmenSandiego) September 17, 2020