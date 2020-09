Scream 5, le riprese stanno per partire?

La pandemia di coronavirus ha fermato una serie di produzioni cinematografiche e televisive. Hollywood è però pronta ad abbracciare nuovi protocolli per garantire la sicurezza dei membri dell’equipaggio. È per questo che Scream 5 è in grado dare il via alle riprese nelle prossime settimane. Variety conferma che il il film entrerà in produzione entro la fine del mese. Il portale ha anche notato che il progetto ha aggiunto la cantante, modella e attore franco-araba Sonia Ammar in un ruolo non specificato.

Il cast di Scream 5

Ammar si unisce ai membri del cast di ritorno precedentemente annunciati, come Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette e Marley Shelton. Oltre ai nuovi arrivati ​​nelle serie Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison, Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega. Il nuovo film arriva dai registi di Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, prendendo il posto del franchise dal co-creatore Wes Craven, scomparso nel 2015. Mentre i fan della serie e le sue star sono devastati dall’idea di intraprendere un progetto senza Craven, Arquette ha spiegato in dettaglio come spera che il nuovo film non solo sia all’altezza dei suoi predecessori, ma serva anche come processo di guarigione per venire a patti con la morte di Craven.

“Ho parlato con i registi ed erano grandi fan di Wes“, ha condiviso David Arquette con il podcast del Corpse Club. “È stato un’enorme ispirazione per loro per tutta la loro carriera. Quindi hanno il cuore al posto giusto, vogliono fare qualcosa di cui essere orgoglioso”. Craven ha diretto i quattro film originali, il franchise è stato esplorato anche sul piccolo schermo con Scream: The TV Series. La serie non è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico con la stessa efficacia dei film. Il nuovo Scream uscirà nelle sale il 14 gennaio 2022.