Se The Boys Stagione 2 ha conquistato ampiamente la critica, la serie originale di Amazon ha invece ricevuto recensioni negative da parte dei fan. Molti si aspettavano che la stagione venisse rilasciata tutta contemporaneamente, e non che uscisse, dunque, un episodio a settimana. Lo showrunner Eric Kripke ha pubblicato un breve video in cui Patriota legge con rabbia le recensioni negative di spettatori delusi dall’uscita settimanale degli episodi.

La serie vanta un punteggio quasi perfetta su Rotten Tomatoes

In risposta all’ondata iniziale di recensioni negative sul programma di rilascio, Erik Kripke ha chiarito che la mossa è stata “una scelta creativa” da parte dei produttori piuttosto che da Amazon. I produttori avevano infatti sperato che il programma settimanale avrebbe dato al pubblico più tempo per discutere gli episodi. Nonostante il contraccolpo, la serie vanta un punteggio quasi perfetto da parte dei critici professionisti sul totale delle recensioni Rotten Tomatoes al 97%. Un miglioramento significativo rispetto al punteggio della prima stagione. I critici hanno lodato l’accresciuta profondità emotiva e le performance del cast con l’intensificarsi del conflitto tra i Ragazzi e I Sette.

Di recente si è parlato di un film su Bioshock in fase di sviluppo. Il progetto non è mai decollato ma la star di The Boys Jack Quaid pensa che potrebbe essere una buona cosa. L’attore crede che l’unico modo per scrivere la storia della trilogia del gioco più venduto sia farlo come una serie TV di prestigio. Come Game of Thrones, Watchmen o The Boys stesso. Non necessariamente dicendo che deve farne parte (anche se sembra che gli piacerebbe sicuramente), Quaid ha già un’idea abbastanza chiara su come sviluppare il tutto. Di fronte alla domanda specifica, Quaid ha ammesso che il punto più facile per iniziare la serie TV sarebbe probabilmente Bioshock Infinite.