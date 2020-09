Tatiana Maslany sarà She-Hulk nella serie Disney+

Tatiana Maslany si prepara ad interpretare il ruolo principale della prossima serie “She-Hulk” su Disney+, secondo Variety. La serie è incentrata sull’avvocato Jennifer Walters (Maslany), cugina di Bruce Banner, che eredita i suoi poteri da Hulk dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue da lui. A differenza di Bruce, tuttavia, quando si trasforma Jennifer è in grado di mantenere la maggior parte della sua personalità, intelligenza e controllo emotivo.

Al momento, i rappresentanti della Maslany hanno rifiutato di commentare la notizia. Quelli della Disney, invece, non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Variety.

Tatiana Maslanu ha vinto l’Emmy nel 2016 come miglior attrice

Tatiana Maslany è forse meglio conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella serie drammatica della BBC America “Orphan Black“, andata in onda per cinque stagioni tra il 2013 e il 2017. Maslany è stata nominata per tre Emmy e un Golden Globe durante la serie, vincendo l’Emmy per la miglior attrice in una serie drammatica nel 2016. Recentemente è apparsa anche nel film drammatico della HBO “Perry Mason”. Per quanto riguarda i film, è apparsa in progetti come “Stronger”, “Destroyer” e “Pink Wall”. È rappresentata da ICM, The Characters e Hansen Jacobson.

All’inizio di questa settimana è stato annunciato che Kat Coiro è salita a bordo del progetto “She-Hulk” come regista e produttore esecutivo. Dirigerà il pilot e gli episodi aggiuntivi della serie. Jessica Gao sta scrivendo la serie e ha il ruolo di produttore esecutivo e showrunner.

“She-Hulk” è una delle numerose serie Marvel in lavorazione a Disney+. “Falcon and the Winter Soldier” e “WandaVision” saranno i primi a debuttare entro la fine dell’anno, seguiti da “Loki” all’inizio del 2021. Sono in sviluppo anche “Hawkeye”, “Ms. Marvel “e” Moon Knight”.

“Benvenuta in famiglia”, ha scritto l’attore Mark Ruffalo, interprete di Hulk, su Twitter. L’attore ha interpretato Bruce Banner in The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.