Trapelati dei camei bizzarri di Space Jam 2?

Il film originale Space Jam è ricordato anche per il modo in cui ha gestito il collegamento tra celebrità ed eventi del mondo reale con il mondo immaginario di Looney Tunes. Secondo ultime indiscrezioni, sembra che Space Jam 2 includerà apparizioni di altri personaggi della Warner Bros. come The Joker, The Mask e persino Pennywise dall’IT di Stephen King. Se la Warner Bros. non ha ancora confermato queste apparizioni, sembrano comunque ci siano prove che confermano queste indiscrezioni. Si tratta di alcuni filmati promozionali per Space Jam 2 registrati e pubblicati su Instagram nel 2019 da quello che sembra essere il manager dell’NBA Zach Andrews. Il filmato mostra vari montaggi dietro le quinte dove si vedono personaggi come quelli menzionati sopra insieme a The Wicked Witch of the West e alcuni altri.

Leaked Space Jam 2 images, and my hype has gone through the roof. Pennywise, The Joker, The Mask, The Wicked Witch of the West all making appearances… Hell yeah, I'm down with this pic.twitter.com/JhiV5123tA — Zaccary Vega (@ZaccaryVega) March 8, 2020

Svelate le scarpe che indosserà LeBron James

Sono state rivelate intanto su Instagram le scarpe che indosserà LeBron James in Space Jam 2. Il lungometraggio, sequel del cult movie del 1996, debutterà nel 2021 e i fan sono in fibrillazione. L’hype non riguarda solo la qualità del film, né le stelle dello sport che dovrebbero prendervi parte, ma anche i capi di vestiario. La pagina di Instagram slamkicks rivela il paio di Nike che indosserà LeBron James nel film.

Le riprese di Space Jam 2 sono iniziate da qualche mese e, come si può vedere la pubblicità sui prodotti del film, inizia a mettersi in moto. Il debutto del lungometraggio è previsto per il 16 luglio 2021. Il capitolo precedente, con protagonista Michael Jordan, è stato un successo di pubblico (nonostante la critica avesse pareri misti) e con il tempo si è guadagnato la fama di film cult. La data di uscita è fissata per luglio 2021. Un giorno che tutti i fan del cult con Michael Jordan attendono ormai con ansia.