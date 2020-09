She-Hulk: trovata la regista della serie targata Marvel

Kat Coiro potrebbe essere regista e showrunner della prossima serie di She-Hulk della Marvel. È infatti attualmente in trattative per dirigere il prossimo spettacolo Disney+, insieme alla scrittrice principale Jessica Gao (autrice di Rick e Morty). Secondo Deadline, la Coiro ha in programma non solo di dirigere il pilot di She-Hulk, ma anche di condurre più episodi dello spettacolo, pur essendo il suo produttore esecutivo. Ha già diretto in passato multipli episodi di programmi televisivi famosi. Tra questi Shameless, Brooklyn Nine-Nine, Modern Family e It’s Always Sunny in Philadelphia, così come la commedia romantica del 2021 Marry Me.

She-Hulk rientra nella Fase 4

She-Hulk è uno dei tanti spettacoli della Fase 4 che entrano nell’universo cinematografico della Marvel, in esclusiva per la piattaforma Disney+. Da quando la Marvel ha concluso la sua era di spettacoli dal vivo per le reti televisive mainstream, la società ha aumentato la sua futura formazione di serie MCU, tra cui The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Hawkeye e Loki. L’aggiunta di She-Hulk al mondo dell’MCU è annunciata insieme alla serie solista di Moon Knight e Ms. Marvel. Mentre la produzione dovrebbe iniziare nel 2021, non è stato ancora fatto alcun annuncio riguardo al casting del personaggio principale dello show Jennifer Walters/She-Hulk.

Creata nel 1980 da Stan Lee, She-Hulk è l’alias di Jennifer Walter, un avvocato di New York gravemente ferito dai boss del crimine e salvato da una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner. Poiché il sangue era a carica gamma, ha trasformato Jennifer in un simile essere dalla pelle verde che, sebbene non potente come Hulk, compensa mantenendo la sua intelligenza mentre si trasforma in She-Hulk. Poiché conserva il suo vecchio sé in un corpo che è sia super forte che intelligente, Jennifer rimane regolarmente nella forma di She-Hulk non solo per i doveri di supereroi con i Vendicatori e i Fantastici Quattro, ma anche nella sua vita personale e professionale.