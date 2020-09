Il creatore di Forrest Gump, Winston Groom, è morto. Ha scritto ben 22 libri nella sua vita, tra cui uno, Conversations with the Enemy, è stato nominato per il Premio Pulitzer. Tra i più noti c’è però Forrest Gump, pubblicato per la prima volta nel 1986 e poi diventato un best-seller dopo essere stato trasformato in un film premio Oscar dal regista Robert Zemeckis. Secondo il Tuscaloosa Thread, Groom è morto “mercoledì sera nella sua casa di Point Clear, in Alabama”. Aveva 77 anni.

Molti dei libri di Winston Groom hanno parlato della guerra in Vietman

Winston Groom è nato a Washington D.C. nel 1943 e cresciuto in Alabama. Ha prestato servizio nella guerra del Vietnam ed è diventato giornalista dopo essere tornato a casa. Alla fine, ha deciso di smettere per intraprendere la carriera di autore a tempo pieno. Molti dei suoi libri hanno toccato la guerra del Vietnam, tra cui Forrest Gump e il suo romanzo d’esordio, Better Times Than These. L’idea per il personaggio di Forrest Gump è nata in una conversazione con suo padre, che conosceva qualcuno come Forrest da bambino. Questo ragazzo è stato preso in giro ed è stato vittima di bullismo a causa della sua intelligenza limitata – fino al giorno in cui la madre del ragazzo gli ha comprato un pianoforte, che ha immediatamente imparato a suonare. Dopo che gli altri ragazzi del quartiere si sono resi conto dei suoi talenti, lo hanno abbracciato.

Più o meno nello stesso periodo, Groom vide un lungometraggio di 60 minuti sui sapienti e il romanzo iniziò a prendere forma nella sua mente. Gli ci sono volute solo sei settimane per scrivere l’intero progetto. Groom ha affermato che il libro fondamentalmente “si è scritto da solo”. Sebbene il libro non sia stato un successo immediato, è decollato dopo che Zemeckis ha adattato Forrest Gump, vendendo più di 2,5 milioni di copie.

Il film varia in qualche modo dal romanzo, che ha episodi ancora più stravaganti. (Nel libro, Forrest Gump diventa un astronauta e un campione di scacchi, tra le altre avventure tratte dal film.) Ma entrambi condividono il personaggio che è diventato così amato negli anni ’90. Groom avrebbe poi scritto un sequel del romanzo e del film intitolato Gump & Co. Nonostante diversi tentativi, non è mai stato trasformato in un film.