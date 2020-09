Neve Campbell riprenderà il ruolo di Sidney Prescott in Scream 5 della Paramount-Spyglass. Si unisce ai già annunciati David Arquette e Courteney Cox nei panni di Dewey Riley e Gale Weathers, e ai nuovi membri del cast Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega. La produzione è prevista per le riprese a Wilmington, nella Carolina del Nord, per l’uscita nelle sale programmata al 14 gennaio 2022.

Neve Campbell entusiasta del ritorno

Il gruppo di registi di Radio Silence ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la conferma della Campbell: “È difficile esprimere quanto il personaggio di Sidney Prescott abbia plasmato il nostro amore per i film e avere la possibilità di lavorare con Neve è davvero un sogno che si avvera”, le loro parole. Per poi aggiungere: “Non sarebbe un film “Scream” senza Neve e siamo così entusiasti e onorati di unirci a lei a Woodsboro”. Anche Neve Campbell ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il ritorno in Scream. Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di tornare nel ruolo di Sidney Prescott e di conseguenza a Woodsboro”.

Successivamente, Campbell reciterà nel film Clouds, basato sulla vita di Zach Sobiech e sul libro di Laura Sobiech Fly A Little Higher: How God Answered a Mom’s Small Prayer in a Big Way, che uscirà su Disney+ questo autunno. La Campbell è, ovviamente, nota per aver interpretato Julia Salinger nella serie di successo della Fox Party of Five. Inoltre ha recitato in The Craft, Three to Tango, Skyscraper, Hot Air, Castle in the Ground e The Company di Robert Altman. Ha anche recitato nella serie di thriller politico di Netflix House of Cards.

Il nuovo Scream è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di registi Radio Silence (Ready or Not, V / H / S). Mentre la sceneggiatura è affidata a James Vanderbilt e Guy Busick. Il creatore Kevin Williamson e il terzo membro del trio di Radio Silence, Chad Villella, sono produttori esecutivi con Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak come produttori. Il franchise attraverso quattro film ha incassato più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo.