Scream 5: David Arquette vorrebbe recitare in più sequel

Quando è stato annunciato Scream 5, i fan hanno subito iniziato a chiedersi se sarebbe stato un reboot del film originale del 1996 o una continuazione dei quattro film precedenti. L’arruolamento di David Arquette come Dewey Riley in Scream, ha confermato che saremmo tornati al mondo creato dal regista Wes Craven e dallo scrittore Kevin Williamson. Durante un’intervista, l’attore ha professato il suo amore per la parte di Dewey nella serie ed ha espresso il suo entusiasmo all’idea di poter interpretare il personaggio in ancora più sequel in futuro.

David Arquette adora il suo personaggio

“Adoro interpretare il personaggio di Dewey. Ha avuto un ruolo così importante nella mia vita”, ha condiviso David Arquette con ComicBook.com. “Come attore, cerchi di fare film che funzionino, che intrattengano la gente, che facciano divertire il pubblico”. L’attore ha inoltre aggiunto: “La base dei fan dell’horror è enorme, quindi quando ti connetti davvero con loro, e poi vai anche oltre, è una cosa davvero speciale”. L’entusiasmo è alto: “Quando [i registi di Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett] mi hanno contattato, ero il primo, ora abbiamo Courteney [ Cox] a bordo. Si spera che Neve [Campbell] si unisca al team e poi possiamo girare”. Per quanto riguarda la possibilità di interpretare Dewey molte altre volte, Arquette ha ammesso: “Sarebbe fantastico”.

Arquette ha recitato in tutti e quattro i film originali, così come Courteney Cox e Neve Campbell. Dato che Arquette e Cox sono confermati, sembrerebbe solo una questione di tempo prima che anche Campbell venga arruolato. Mentre i fan aspettano di vederlo tornare nei panni di Riley, possiamo ritrovarlo nella nuova satira horror Spree.

L’attrice Courteney Cox, attraverso Instagram, ha confermato la sua presenza nel prossimo re-boot della serie Scream. Il video pubblicato dall’attrice mostra la famosa maschera di Scream con tanto di colonna sonora della serie. Il tutto accompagnato dal messaggio “Non vedo l’ora di vedere di nuovo questa faccia”. Rivestirà di nuovo i panni della reporter Gale Weathers, ruolo che interpreta dal primo film uscito nel 1996.