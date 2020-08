Mallrats 2: Ben Affleck pronto a tornare secondo Kevin Smith...

Per la prima volta dal 1995, Shannon Hamilton, il personaggio interpretato da Ben Affleck in Mallrats, tornerà nel View Askewniverse. Durante un live streaming sul canale Twitch di Jason Mewes e sui canali social del regista Kevin Smith, è stato non solo annunciato che Shannon Hamilton è nella sceneggiatura, ma che Affleck è disposto a tornare ad interpretare il personaggio in Mallrats 2. Smith aveva già svelato che Hamilton apparisse nella sceneggiatura, ma non aveva ancora parlato con l’attore. Secondo una precedente intervista, il ruolo di Affleck nel film sarebbe stato piccolo ma fondamentale, e avrebbe messo in moto gli eventi del film.

Secondo il regista Ben Affleck ha dato già la sua disponibilità

Kevin Smith ha anche parlato, durante il livestream, delle scene dei titoli di coda di Mallrats. Queste vedono Brandy (Claire Forlani) e TS (Jeremy London) sposarsi, Brodie (Jason Lee) diventare l’ospite di The Tonight Show e Shannon andare in prigione. Queste scene saranno sviluppate in Mallrats 2. “Il personaggio c’è nella sceneggiatura. Shannon Hamilton c’è, ed il ragazzo (riferito a Ben Affleck ndr) mi ha riferito che non mancherà. Perciò incrociamo le dita”, è stata la risposta di Smith ai fan che hanno chiesto informazioni sulle possibilità che Affleck apparisse nel sequel.

La maggior parte dei personaggi di Mallrats, un film che è stato distribuito dalla Universal Pictures, sono stati assenti da altri film che Smith ha realizzato. L’eccezione è rappresentata da Brodie Bruce, apparsa sia in Jay & Silent Bob Strike Back che in Jay & Silent Bob Reboot. Ironia della sorte, entrambe le volte in un breve cameo che ha messo in moto gli eventi della storia.

Kevin Smith ha scritto e diretto molti film negli anni ambientati nel suo View Askewniverse, tra cui Clerks del 1994, Mallrats del 1995, Chasin Amy del 1997 e Jay e Silent Bob del 2001. Durante una recente intervista a Smith è stato chiesto con quale personaggio di questo universo immaginario avrebbe voluto apparire nel MCU. Il regista non ha avuto dubbi nell’indicare “Silent Bob”.