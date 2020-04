Kevin Smith vuole un cameo nel MCU per Silent Bob...

Kevin Smith ha scritto e diretto molti film negli anni ambientati nel suo View Askewniverse, tra cui Clerks del 1994, Mallrats del 1995, Chasin Amy del 1997 e Jay e Silent Bob del 2001. Durante una recente intervista a Smith è stato chiesto con quale personaggio di questo universo immaginario avrebbe voluto apparire nel MCU. Il regista non ha avuto dubbi nell’indicare “Silent Bob”. Smith ha avuto un’apparizione virtuale nello show di Youtube Mornin ‘Warm Up di Joe Q, che è ospitato dal famoso fumettista Joe Quesada. Alla domanda su quale personaggio avrebbe voluto fare apparire nel MCU del mondo del View Askniverse, Smith ha detto: “Giù le mani, Silent Bob. Mi stai prendendo in giro?”

Silent Bob è intepretato da Kevin Smith

Silent Bob è interpretato dallo stesso Smith e di solito lo troviamo al fianco di Jay di Jason Mewes. Il duo è apparso in gran parte dei film del View Askewniverse e recentemente ha recitato nel Jay and Silent Bob Reboot del 2019. La settimana scorsa Kevin Smith, che di recente ha ammesso di essere al lavoro sulla stesura della sceneggiatura del film Mallrats 2, ha confermato il coinvolgimento di Bruce Campbell. Subito dopo aver appreso dell’interesse dell’attore al film, Smith non ci ha pensato molto e ha deciso di affidargli un ruolo.

A quanto pare l’attore interpreterà se stesso in una sorta di cameo per omaggiare l’apparizione di Stan Lee nel primo film del 1995. Smith lo ha svelato in un post sulle sue pagine social. “Ho usato tutti quei nomi di nuovo mentre scrivevo questo sequel non-necessario, ‘Twilight of the Mallrats’!” ha scritto. Per poi aggiungere: “Al momento sono a pagina 75, in procinto di iniziare il terzo atto. Ho scritto un monologo a sé per Bruce Campbell, ma le scene con Michael Rooker vi solleticheranno e vi spezzeranno il cuore”.