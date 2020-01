Il produttore di Onward della Pixar, Kori Rae, aveva rivelato ai microfoni di Digital Spy che la scelta di Chris Pratt e Tom Holland come doppiatori del film d’animazione sia stata casuale e non abbia nulla a che fare con la Marvel. Ora Scanlon, regista dello show, ha analizzato nel profondo la questione. La valutazione dei due protagonisti e delle doti vocali non è stata influita dai cinecomic Marvel.

Onward, le dichiarazioni di Kori Rae

Queste le sue parole: “Tutti hanno cominciato a dire che erano Spider-Man e Star-Lord ma abbiamo deciso di non dargli troppo peso”. La situazione è meno complicata: “Molto semplicemente, Chris ha incarnato la parte caotica e selvaggia di Barley e anche un certo fascino che gli permette di cavarsela in modo anche un po’ fastidioso, come poi deve a volte essere. E incanala in sé quelle qualità tipiche di un fratello maggiore”.

Il rapporto già esistente ha aiutato i due: “Ovviamente aiuta molto il fatto che si conoscano e che Chris sia un po’ un fratello maggiore per Tom nel loro rapporto. Penso abbia aiutato molto”. Koi Rae ha voluto infine sottolineare le qualità di Holland che gli hanno fatto ottenere il ruolo di Ian. Si inizia dalla emotività: “Aveva la giusta quantità di nervosismo e timidezza, eppure è un attore così bravo da riuscire a interpretare magnificamente anche le sequenze più emotive”. Per poi spiegare che: “Avevamo bisogno di attori che sapessero entrambi come comportarsi nella commedia, ma sapevamo anche ci sarebbe stata molta emozione e tante scene emotive nel film”.

Onward è atteso nelle sale italiane il prossimo 6 marzo 2020. Ricordiamo che lo show è un film d’animazione del 2020 realizzato dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures, diretto da Dan Scanlon. Clicca qui per tutti i character poster!