Kevin Smith, che di recente ha ammesso di essere al lavoro sulla stesura della sceneggiatura del film Mallrats 2, ha oggi confermato il coinvolgimento di Bruce Campbell. Subito dopo aver appreso dell’interesse dell’attore al film, Smith non ci ha pensato molto e ha deciso di affidargli un ruolo. A quanto pare l’attore interpreterà se stesso in una sorta di cameo per omaggiare l’apparizione di Stan Lee nel primo film del 1995.

Smith lo ha svelato in un post sulle sue pagine social. “Ho usato tutti quei nomi di nuovo mentre scrivevo questo sequel non-necessario, ‘Twilight of the Mallrats’!” ha scritto. Per poi aggiungere: “Al momento sono a pagina 75, in procinto di iniziare il terzo atto. Ho scritto un monologo a sé per Bruce Campbell, ma le scene con Michael Rooker vi solleticheranno e vi spezzeranno il cuore”. Nel corso di questa settimana il primo Mallrats, conosciuto in Italia come Generazione X, ha compiuto 25 anni, essendo uscito nelle sale americane il 14 aprile 1995.

Kevin Smith, ha fatto sapere ai suoi fan che l’emergenza coronavirus sarà parte integrante della storia. “È così strano. Stavo scrivendo oggi e stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, la sceneggiatura di Mallrats 2”. Per poi aggiungere: “Ho dovuto iniziare a scrivere della pandemia nel film perché chiaramente questo sarà ricordato per sempre”. Il regista conclude con una giusta osservazione. “Ascolterai comunque storie e trame legate al coronavirus per i prossimi cinque o dieci anni allo stesso modo dei fatti dell’11 settembre”.

Mallrats vede protagonista Brodie Bruce

Generazione X (Mallrats) è un film del 1995 diretto da Kevin Smith. Nello show il protagonista è Brodie Bruce un ragazzo innamorato di fumetti e videogiochi che viene lasciato dalla ragazza Rene Mosier. Deciso a riconquistarla chiede aiuto al suo amico T.S. Quint, anche lui mollato dalla fidanzata Brandi Svenning. Partono così verso il centro commerciale cittadino dove, con l’aiuto di Jay & Silent Bob e Stan Lee, riescono a riconquistare le loro ragazze dopo mille avventure.