Lo scooper Daniel Richtman ha svelato un altro importante dettaglio riguardo alla serie Moon Knight. I Marvel Studios starebbero infatti preparando l’inizio della produzione della serie per agosto. Questo vuol dire che la serie sbarcherà sulla piattaforma streaming Disney+ nel 2021. Altre informazioni sono arrivate di recente sulla serie in cantiere. Secondo The Hollywood Reporter, Jeremy Slater, il co-creatore di Umbrella Academy, sarà a capo del team di scrittura della serie. Inoltre sembra che Daniel Radcliffe sia in lista per entrare nel cast. Indiscrezione rafforzata dalle parole dello stesso Daniel Richtman: “Daniel Radcliffe è uno dei nomi in lista per Moon Knight”.

Moon Knight, cosa sappiamo della serie?

Ad oggi, al di là del logo, non sappiamo ancora molto della serie. Incluso chi interpreterà Marc Spector, ovvero il protagonista dello show, che indosserà i panni del supereroe. Ricordiamo che Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector, è un personaggio dei fumetti, creato da Doug Moench e Don Perlin pubblicato dalla Marvel Comics. Appare per la prima volta sulle pagine di Werewolf by Night. Lotta contro gli infernali. Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 89ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti.

In italiano è stato inizialmente presentato con il nome Lunar. Marc Spector ha usato tre nomi falsi per non rivelare la propria vera identità: Jake Lockley, Steven Grant, Yitzak Topol. In tv Moon Knight è stato menzionato in Blade – La serie, senza mai apparire; nella serie Spector è un collega dell’esperto di vampiri Melvin Caylo ed è a sua volta un esperto di lupi mannari. Moon Knight è apparso in un episodio speciale di Natale della serie animata Ultimate Spider-Man.