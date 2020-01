Strana somiglianza fra il logo della Space Force americana e quello di Star Trek!

Il logo della Space Force americana ha delle incredibili somiglianze con quello di Star Trek. Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, l’ha presentato venerdì 24 gennaio. Il corpo della Space Force è l’evoluzione di una branca dell’areonautica militare ed è nato il 20 dicembre 2019. Trump ha twittato il logo, che è poi stato re-twittato da altri utenti, fra cui il leggendario George Takei.

Ahem. We are expecting some royalties from this… https://t.co/msYcJMlqjh

— George Takei (@GeorgeTakei) January 24, 2020