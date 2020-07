Daredevil: organizzata una convention virtuale dai fan

Un gruppo di fan ha organizzato una convention virtuale dedicata a Daredevil alla quale parteciperanno membri del cast e della crew dello show. Dietro l’iniziativa troviamo il gruppo di fan che ha dato vita al movimento #SaveDaredevil. Attraverso un tweet, gli organizzatori hanno svelato: “Preparatevi #FandomWithoutFear – sta per arrivare qualcosa di entusiasmante! Unitevi virtualmente a noi dal 23 al 26 luglio per la #SaveDaredevilCon, un evento virtuale organizzato dai fan per i fan!” L’evento promette grandi cose: “Vi aspetta un’agenda ricca di grandiosità, con tanti panel e interviste assieme ai vostri preferiti dal mondo di #Daredevil”.

All’evento probabile la presenza di alcuni membri del cast

La descrizione dell’evento entra poi nei dettagli: “In questi quattro giorni in cui i fan si sarebbero dovuti riunire a San Diego per il Comic-Con, #SaveDaredevilCon presenterà una serie di interviste e panel pre-registrati, una varietà di raduni virtuali (persino nel mondo di Animal Crossing)”. Alcuni protagonisti potrebbero prendere parte all’iniziativa: “Trivia e rewatch party, portando nelle case di ognuno la quintessenza dell’esperienza delle convention. E alcuni degli eventi potrebbero vedere l’apparizione a sorpresa degli attori dello show”.

Di recente – dopo che Warner Bros. ha risposto in maniera positiva ai tantissimi fan riguardo il #ReleaseTheSnyderCut della Justice League diretta da Zack Snyder, terminando una campagna di anni con l’uscita del 2021 del film completo di Snyder su HBO Max – i fan di Daredevil della Marvel hanno rinnovato la speranza di poter vincere un’altra battaglia, quella di “Save Daredevil”. I fan della serie hanno sollevato un polverone quando Daredevil è stato cancellato da Netflix dopo tre stagioni alla fine del 2018. Il tutto ha posto fine all’interconnessione tra Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, Jessica Jones e The Defenders. “Se riescono a farlo. Anche noi. #SaveDaredevil”, si in legge un’immagine creata dai fan pubblicata su un forum incentrato sullo show attraverso Reddit.