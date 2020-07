Il cameo di Stan Lee in Guardiani della Galassia Vol. 2? Ecco com’è nato

James Gunn è tornato a parlare del cameo di Stan Lee in Guardiani della Galassia Vol. 2 ammettendo che porta una serie d’informazioni importanti sugli Osservatori. Aneddoto curioso svelato dal regista è che le teorie dei fan si sono aggiunte a quelle utilizzate da lui stesso per trarre qualche spunto. Il riferimento al cameo è sorto da una conversazione su Twitter, nel quale si discuteva dell’introduzione nel canone di una teoria dei fan. Un altro fan ha risposto che altri registi dovrebbero prendere esempio da quanto accaduto. Lo stesso James Gunn ha risposto: “A volte, certo. Ad esempio la connessione di Stan Lee con gli Osservatori nel volume 2 è stata sicuramente ispirata alle teorie dei fan”.

Sometimes, sure. For instance, Stan Lee's connection to the Watchers in Vol. 2 was definitely inspired by fan theories. https://t.co/qCey5GAJHS

— James Gunn (@JamesGunn) July 2, 2020