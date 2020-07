An American Pickle di Seth Rogen: arriva il primo trailer...

Seth Rogen in versione russa è il protagonista della nuova commedia An American Pickle, di cui HBO Max ha pubblicato il trailer. Il film vede alla direzione Brandon Trost mentre Seth Rogen è impegnato in un doppio ruolo. An American Pickle narra la storia di Herschel Greenbaum (Seth Rogen) un immigrato che vive nella New York degli anni venti. Il protagonista è vittima di un episodio curioso che gli cambia la vita. Cade infatti in una vasca piena di cetriolini e si ritrova in qualche modo ibernato nella salamoia. L’uomo si risveglia 100 anni dopo in un mondo stravolto. Nella nuova epoca conosce il suo pronipote Ben Greenbaum (sempre Rogen), ovvero un impacciato e timido programmatore. Insieme a Ben, Herschel cercherà di ripartire nella sua vita. An American Pickle sarà disponibile su HBO Max il 6 agosto 2020.

Il film è tratto dal racconto Sell Out di Simon Rich, che ha lavorato anche alla sceneggiatura. Simon Rich è un umorista, romanziere e sceneggiatore americano. Ha pubblicato due romanzi e tre raccolte di pezzi umoristici, molti dei quali sono apparsi su The New Yorker. I suoi romanzi e racconti sono stati tradotti in oltre una dozzina di lingue. An American Pickle vede il debutto di Brandon Trost alla regia da solista.

Il cast di An American Pickle

Il cast dello show include anche Sara Snook, Jorma Taccone e Joanna Adler. Simon Rich collabora al film anche in ruolo di produttore esecutivo, insieme a Alex McAtee e Ted Gidlow di Point Grey, la casa di produzione di Seth Rogen e Evan Goldberg. Rogen e Goldberg sono i produttori della nuova commedia, insieme a James Weaver. Le riprese principali del film si sono svolte a Pittsburgh, in Pennsylvania, dal 29 ottobre al 22 dicembre 2018. È il primo film della Point Grey Pictures ad essere classificato PG-13 dall’MPAA.