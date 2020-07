Zatanna avrà un film live-action?

Secondo un rumor segnalato da Jeremy Conrad di DCEU Mythic, la maga Zatanna potrebbe debuttare sul grande schermo grazie ad un live-action. Sembra quindi che Warner Bros. voglia accendere i riflettori su uno dei membri ad oggi meno rappresentati della Justice League. Ricordiamo che il personaggio è inserito anche nella serie tv di Justice League Dark prodotta da J.J. Abrams per HBO Max.

Figlia del mago John Zatara, un membro degli Homo Magi, Zatanna fu creata negli anni ’60 da Gardner Fox e Murphy Anderson. Il personaggio è una potente maga specialista di eventi paranormali, che lancia i suoi incantesimi pronunciando le parole al contrario. La sua familiarità con la magia l’ha presto indirizzata anche verso la Justice League Dark.

Zatanna è apparsa nel diciassettesimo episodio dell’ottava stagione della serie TV Smallville (Hex), interpretata da Serinda Swan. Zatanna Zatara ha l’intento di riportare in vita suo padre, con un libro che era stato sottratto da Lionel Luthor e finito nei magazzini della Luthor Corporation. Riguardo invece le apparizioni animate è stata anche tra i protagonisti dei DC Animated Movie Justice League Dark e Justice League Dark: Apokolips War. Un potenziale progetto su Zatanna sembra sia in fase di sviluppo fin dal 2018. I fan più attenti hanno notato di recente che nel sito mobile preparato per il DC FanDome sembrerebbe esserci in cantiere due progetti misteriosi.

Il personaggio appare anche nei videogiochi

Zatanna è un personaggio giocabile nel videogioco per console Justice League Heroes, doppiato da Kari Wahlgren. Inoltre è un NPC (non-player character) nel videogioco online DC Universe. In Batman Arkham Knight è possibile trovare nella zona dell’indovinello dell’Enigmista riguardante l’Uomo Calendario (precisamente sulla strada principale da dove arriva il segnale della mappa) due saracinesche abbassate di un negozio sulla cui insegna sta scritto “Zatanna”. Zatanna è, inoltre, un personaggio DLC giocabile in “Injustice-Gods Among Us”. Le sue mosse, nella lista del moveset, sono scritte al contrario.