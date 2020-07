The Kominsky Method si conclude con la terza stagione

The Kominsky Method, la serie Netflix creata da Chuck Lorre e prodotta dalla Warner Bros. Television è stata rinnovata per la terza stagione che sarà però anche l’ultima. Una notizia con il retrogusto amaro per i fan della serie vista la scelta di non produrre una quarta stagione. Il creatore della serie, Chuck Lorre, ha commentato la notizia con le seguenti parole: “È stata un’esperienza incredibile vedere la calda risposta del pubblico e della critica”. Per poi aggiungere: “Sono entusiasta di concludere la storia con questo capitolo finale”. Attualmente non sappiamo ancora quando potrebbe debuttare Il metodo Kominsky 3 stagione su Netflix complice anche il coronavirus. A questo punto l’ultima stagione potrebbe debuttare sullo streamer nel corso del 2021.

La serie è stata creata da Chuck Lorre

Il metodo Kominsky (The Kominsky Method) è una serie televisiva statunitense creata da Chuck Lorre. La prima stagione è stata interamente pubblicata a livello internazionale su Netflix il 16 novembre 2018. La serie racconta la storia di Sandy Kominsky, un attore che anni addietro ha avuto una breve carriera di successo ed ora è un venerato maestro di recitazione di Hollywood. La serie è stata accolta con una risposta critica positiva alla sua anteprima. Sul sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes ha un punteggio di approvazione del 79%. Con un punteggio medio di 6,67 su 10, basato su 28 recensioni.

Il consenso critico del sito web recita: “Pieno di umorismo e di cuore, il Metodo Kominsky dipinge un sorprendente toccante ritratto di vita e invecchiamento, elevato da due prestazioni di prim’ordine da due leggende della recitazione come Alan Arkin e Michael Douglas“. Nel cast troviamo tra gli altri Sarah Baker, Nancy Travis, Graham Rogers, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams e Casey Thomas Brown.