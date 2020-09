Bentornati Barbapapà

“Resta di stucco è un barbatrucco” è una di quelle frasi che hanno segnato l’infanzia di tantissimi di noi. Una citazione presa dalle avventure dei Barbapapà, la coloratissima famiglia protagonista di un cartone animato creato negli anni ’70. Ora è il momento di riscoprire tutti quei fantastici personaggi e le loro abilità uniche, in una serie tutta nuova. L’appuntamento è su Nick Jr. a partire da questa settimana.

Barbapapà, arriva una nuova serie sui personaggi

Il progetto nasce negli anni ’70 come dicevamo. A creare questi buffi e colorati personaggi sono stati Annette Tison, designer e architetto, e Talus Taylor, professore di matematica. Ora a quasi cinquant’anni dalla loro nascita, il testimone dei barbatrucchi passa alla nuova generazione. A curare questa nuova serie saranno infatti Alice e Thomas Taylor, figli della coppia francese che ha dato vita alle avventure dei personaggi.

Il duo curerà sia la sceneggiatura che l’animazione dello show, che da questa settimana andrà in onda anche in Italia. Dal lunedì al venerdì alle 17.30 grandi e piccini potranno seguire le nuove vicende che coinvolgono i Barbapapà direttamente su Nick Jr., in onda al numero 603 della piattaforma Sky.

La nuova serie si intitolerà Barbapapà – One Big Happy Family e riporterà lo spirito leggero e vivace che caratterizzò il progetto originale. Il tutto sempre con una grande attenzione all’aspetto sociale. Nel corso degli episodi i bambini (e perché no, anche i più cresciuti) potranno scoprire e conoscere l’importanza di valori come il gioco di squadra, il rispetto della diversità e dell’ambiente e soprattutto la famiglia, tema centrale del cartone.

Dopotutto si tratta di uno show che si incentra proprio su una famiglia, di buffi e colorati personaggi. Ciascuno di loro ha l’abilità di cambiare la propria forma a piacimento, seppure rimanendo sempre del colore originario. E voi, siete pronti a restare di stucco ancora una volta?