Beastars: a marzo l’anime arriva su Netflix

Lo scorso lunedì è stato rivelato che il famoso anime Beastars debutterà tra le file del catalogo streaming di Netflix il prossimo 13 marzo 2020.

Lo ha annunciato il gigante dell’intrattenimento stesso tramite Twitter. Ecco qui il tweet dall’account @NXOnNetflix:

The furry murder mystery romance Beastars finally drops March 13th! Join anxious wolf boy Legosi on his journey to solve a friend’s murder and, even harder, understand his feelings toward dwarf rabbit Haru. #Beastars pic.twitter.com/EtFhUMmcB0

— NX (@NXOnNetflix) January 13, 2020