È morto Christopher Tolkien

Christopher Tolkien è morto a Drauignan, il 16 gennaio. Il figlio dell’autore del Signore degli Anelli e Lo Hobbit, J. R. R. Tolkien, si è spento all’età di 95 anni. Ne dà notizia la Tolkien Society, associazione letteraria senza scopo di lucro dedicata alla vita ed alle opere dell’autore. Christopher aveva contribuito in maniera determinante a mettere ordine negli appunti del padre, editarli e pubblicarli in forma di opere postume.

Il Silmarillion, edito da Christopher Tolkien

Christopher Tolkien nasce a Leeds, Inghilterra, il 21 novembre 1924, terzo figlio del Professore J. R. R. Tolkien. Fin da piccolo cresce immerso nel mondo letterario della Terra di Mezzo: il padre gli racconta la storia di Bilbo Baggins e Christopher stesso contribuirà con le sue idee alla stesura del Signore degli Anelli. Ha servito come pilota nella Seconda Guerra Mondiale ed è stato insegnante di lingua inglese presso il New College di Oxford dal 1964 al 1975.

Curò e pubblicò i manoscritti del padre dopo averli messi in ordine. Fra questi lavori ci sono Il Silmarillion (1977), i Racconti Incompiuti (1980), la raccolta in dodici volumi History of the Middle Earth (1983 – 1996) e I figli di Húrin (2007). Christopher non approvò la decisione di trasportare la saga scritta da suo padre nei lungometraggi ad opera di Peter Jackson e immaginiamo che si sia opposto anche al biopic sull’autore, anche se ai tempi non era più presidente della Tolkien Society (carica che ha mantenuto fino al 2017).

“Milioni di persone in tutto il mondo gli saranno per sempre grate. Abbiamo perso un titano e sarà dolorsamente rimpianto.” È la dichiarazione della Tolkien Society per bocca del presidente Shaun Gunner. Charlie Redmayne, amministratore delegato della HarperCollins UK (casa editrice che pubblica la maggior parte dei lavori di Tolkien padre), ha invece detto: “Christopher era un curatore devoto dei lavori di suo padre e la popolarità duratura e senza tempo del mondo creato da J. R. R. Tolkien è una calzante testimonianza dei decenni che ha impegnato per portare la Terra di Mezzo a generazioni di lettori.“

Anche noi di Orgoglio Nerd ci uniamo al cordoglio collettivo. Addio, Christopher. Grazie di tutto.