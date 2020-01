MacGruber, arriva una serie TV su Peacock

NBCUniversal ha annunciato ufficialmente il ritorno di MacGruber in una nuovissima serie TV su Peacock, il servizio di streaming che sarà lanciato nel corso dell’anno. I fan hanno apprezzato il personaggio di Will Forte MacGruber durante le sue apparizioni al Saturday Night Live. Alla fine quindi è stata giusta la decisione di dargli la giusta visibilità. Forte tornerà a scrivere, produrre in esecutivamente e interpretare la prossima serie di MacGruber. Mentre Jorma Taccone sarà il regista e co-sceneggiatrice del film. Altri produttori esecutivi includono Lorne Michaels, John Solomon, John Goldwyn, Andrew Singer ed Erin David.

MacGruber, la sinossi della serie Tv

Questa la sinossi ufficiale della serie: “Dopo essere marcito in prigione per oltre un decennio, l’ultimo eroe americano e super patriota MacGruber viene finalmente rilasciato”. Fuori lo attendono nuove avventure: “La sua missione: eliminare un misterioso malvagio dal suo passato: il comandante di brigata Enos Queeth”. Una battaglia davvero dura: “Con il mondo intero nel mirino, MacGruber Vicki e Piper devono correre contro il tempo per sconfiggere le forze del male. Solo per scoprire che il male … può nascondersi all’interno”. Non sappiamo ancora se anche la co-protagonista Kristen Wiig tornerà per la serie. Al momento Forte è l’unico membro del cast confermato. Dalla sinossi, visto che Vicki e Piper sono menzionati, possiamo dedurre di rivedere entrambi i personaggi.

La piattaforma Peacock di NBCUniversal debutterà nel 2020. Non è attualmente prevista una data di uscita per la serie. Ricordiamo che MacGruber è un film del 2010 diretto da Jorma Taccone. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo sketch di Saturday Night Live ideato dallo stesso Taccone, il quale si prende gioco della serie televisiva MacGyver. La pellicola è interpretata da Will Forte, Kristen Wiig, Ryan Phillippe e Val Kilmer. Negli Stati Uniti il film è uscito nelle sale il 21 maggio 2010, mentre in Italia è stato distribuito direttamente in DVD per il mercato home video.