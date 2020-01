Baby Yoda: arriva il peluche di Build-A-Bear

Che lo si ammetta o no The Mandalorian è stata una delle serie televisive che hanno reso il nostro 2019 unico e, sotto certi punti di vista, indimenticabile. Il tenero personaggio dello show TV, soprannominato dal pubblico di tutto il mondo Baby Yoda, approderà anche all’interno del catalogo di peluche di Build-A-Bear.

A darne l’annuncio è stato il CEO dell’azienda Sharon Price John, in occasione della ICR Conference che si è svolta negli scorsi giorni in Florida.

“Sono lieta di poter condividere con tutti voi la notizia che saremo una delle prime aziende a immettere sul mercato il merchandise di uno dei fenomeni virali del periodo che, almeno per il momento, è più famoso di tutti i candidati alle elezioni presidenziali messi insieme.”

Possiamo dare una prima occhiata al Baby Yoda creato da Build-A-Bear nell’immagine condivisa in questo tweet:

