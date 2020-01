C’era una volta a… Hollywood in home video dai contenuti speciali

C’era una volta a… Hollywood, l’acclamato nono film del due volte premio Oscar Quentin Tarantino, raccoglie premi e nomination mentre sbarca in home video; la pelicola è infatti disponibile in Dvd, Blu-ray, Steelbook 4k Ultra HD e Digital HD Con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

C’era una volta a… Hollywood, tra premi, contenuti speciali e edizioni da collezione

Dopo la presentazione in anteprima mondiale al Festival del cinema di Cannes, il nono film di Quentin Tarantino ha cominciato a raccogliere il consenso di pubblico e critica, iniziando così questa stagione dei premi cinematografici con le tasche piene.

Dopo ben tre Golden Globe su cinque nomination ottenute (Miglior film commedia o musicale; Miglior attore non protagonista a Brad Pitt e Miglior sceneggiatura originale), C’era una volta a…Hollywood ha raccolto addirittura 12 nomination ai Critics’ Choice Awards, vincendone 4 (Miglior film; Miglior attore non protagonista a Brad Pitt; Miglior sceneggiatura originale e Miglior scenografia); 4 nomination ai SAG Awards, 9 ai BAFTA Awards e – non per ultimo – ben 10 nomination ai prossimi Academy Awards.

Le edizioni home video del film, già disponibili dal 2 gennaio, arrivano con oltre venti minuti di materiale bonus che ci proietta più a fondo nel mondo che è la Hollwyood di Rick Dalton. Le edizioni Blu-ray e 4k Ultra HD includono inoltre contenuti speciali esclusivi, sguardi dietro le quinte sulla creazione delle scenografie, della fotografia, dei costumi, delle auto e molto di più.

I contenuti speciali nel formato DVD comprendono invece ben 7 scene inedite mai viste prima.

Disponibile anche in un’esclusiva edizione da collezione Vinyl Edition contenente un disco in vinile da 45 giri e i poster vintage del film e nell’edizione Gallery Book con il booklet esclusivo dedicato alla star interpretata da Di Caprio.

I contenuti speciali nei formati Blu-Ray e 4K Ultra HD comprendono: