La wrestler Becky Lynch entrerà nell’universo Marvel?

La lottatrice professionista e attuale campionessa della WWE Raw femminile Becky Lynch (vero nome Rebecca Quin), secondo indiscrezioni, potrebbe essere coinvolta in un film Marvel. A lanciare l’indiscrezione è stato Kris Tapley, un ex reporter di Variety e conduttore del podcast di The Call Sheet di Netflix. Su Twitter, Tapley ha citato un video promozionale che annuncia Lynch come parte del cast della serie drammatica Showtime Billions. Poi ha lanciato l’indiscrezione, scrivendo: “Becky Lynch ha catturato l’occhio di Hollywood. (Psst: è anche in un certo film Marvel in arrivo …)“, senza tuttavia lasciare ulteriori indicazioni.

Non è chiaro se il misterioso progetto per cui la Lynch è stata presumibilmente ingaggiata sia una produzione dei Marvel Studios o possa essere uno dei progetti basati su Marvel Comics su licenza di Sony. Esiste inoltre la possibilità che la campionessa sia coinvolta in una delle serie Disney+ dei Marvel Studios. Ad ogni modo, c’è sicuramente una serie di progetti imminenti di cui potrebbe potenzialmente far parte.

Di seguito il tweet pubblicato da Kris Tapley:

Becky Lynch grabbing Hollywood's eye. (Psst: She's also in a certain upcoming Marvel movie…) https://t.co/Ses4qx2sNK — Kris Tapley (@kristapley) May 2, 2020

Rebecca Quin ha vinto la Royal Rumble femminile 2019

L’irlandese Rebecca Quin ha iniziato la sua formazione come wrestler professionista nel 2002, lavorando successivamente nel circuito indipendente con il nome di Rebecca Knox. Ha firmato con la WWE nel 2013, debuttando sotto il marchio di sviluppo NXT come Becky Lynch nell’agosto di quell’anno. Dopo un’acclamata corsa in NXT come parte dei Quattro cavalieri, Lynch è stata chiamata al ruolo principale della WWE nel 2015 – e da allora ha goduto di una carriera piuttosto decorata. Oltre ad essere l’attuale campionessa Raw femminile nel suo primo regno, Lynch è anche tre volte campionessa SmackDown femminile, nonché vincitrice del Royal Rumble femminile 2019. La sua non sarebbe la prima apparizione nella recitazione. Ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2018 con The Marine 6: Close Quarters. È inoltre destinata a recitare nel prossimo film animato a tema wrestling Rumble di Paramount, che uscirà nel gennaio del 2021.