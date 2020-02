Ben Affleck ringrazia Robert Downey Jr. per il supporto

Recentemente Ben Affleck si è aperto sempre di più in merito ai suoi problemi con l’alcool. Non è un segreto che negli ultimi anni l’attore e regista abbia avuto diverse difficoltà con questa dipendenza, che spesso è stata causa di momenti bui nella sua vita. Ora, sembra che Ben Affleck sia più tranquillo e sobrio e ha voluto ringraziare alcune delle persone che l’hanno aiutato nei suoi periodi più difficili, fra cui Robert Downey Jr. e Bradley Cooper.

Ben Affleck ringrazia Bradley Cooper e Robert Downey Jr. per averlo supportato nel percorso verso la sobrietà

In una recente apparizione dell’attore a Good Morning America per promuovere il suo prossimo film The Way Back, ha parlato del suo rapporto con l’alcool e di come sia grato di aver avuto il supporto di persone che l’hanno aiutato nel ritrovare un equilibrio. Fra questi, ha citato appunto le due stelle in questione: “Ho trovato persone come Bradley e Robert, che sono state davvero di aiuto per me e davvero un grande supporto, e sono uomini fantastici“.

Potete trovare il video dell’intervista nel seguente post:

.@BenAffleck opens up to @DianeSawyer on his supportive friends in Hollywood, his sobriety and his new movie "The Way Back." https://t.co/cjkwru67WQ pic.twitter.com/GJoe05cJrN — Good Morning America (@GMA) February 21, 2020

Una notizia che viene a poche ore di distanza dalla rivelazione che, in parte, l’alcolismo è stato uno dei principali motivi della rinuncia al ruolo di Batman per Affleck. L’attore ha infatti rivelato che il timore che una nuova accoglienza negativa lo avrebbe spinto a bere ancora lo ha portato a passare il testimone. A raccoglierlo, come sappiamo, è stato Robert Pattinson, su cui Affleck si è espresso positivamente.