Effetto Watchmen: il massacro di Tulsa entra nei programmi scolastici

Nei primi minuti della serie televisiva Watchmen, gli spettatori si trovano nel bel mezzo del terribile massacro di Tulsa. Un evento terribile della storia dell’Oklahoma e degli interi USA che però non tutta la popolazione conosceva davvero. Sono stati in molti a scoprire di questa tragedia proprio dalla serie televisiva e questo è stato un segnale importante, che ha portato a un cambiamento fondamentale.

Dopo Watchmen, in Oklahoma si insegnerà la storia del massacro di Tulsa

“Quello di cui vogliamo assicurarci è che insegniamo alle classi di età appropriata quei fatti che non sono stati trattati come avrebbero dovuto in Oklahoma. Questa è la nostra storia e dovremmo conoscerla“. Queste le parole in conferenza stampa del Sovrintendente statale Joy Hofmeister in merito alla decisione di diverse scuole dello Stato americano di introdurre sempre più informazioni in merito a questi eventi nei propri programmi.

Si tratta senza dubbio di una notizia positiva, che porterà più attenzione e notorietà a uno dei più gravi attentati a sfondo razzista della storia degli USA. Un esempio di come l’influenza dei media, in questo caso delle serie TV, possa cambiare per il meglio la società.

La serie TV di Watchmen, che riprende gli eventi dell’iconico fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, non ha paura di affrontare tanti temi sociali rilevanti. Ci sono tantissimi livelli di lettura in questo incredibile show HBO, anche se è facile individuare una particolare attenzione sulla discriminazione. Un ottimo modo di riprendere l’importanza dell’opera che l’ha preceduto.

Attualmente non ci sono notizie su una possibile seconda stagione di Watchmen. Stando ai report, tutto sarebbe in mano al suo creatore Damon Lindelof, che tornerà solo se avrà una buona idea che lo spinga a proseguire la storia.

E voi cosa ne dite? Conoscevate la storia del massacro di Tulsa prima di Watchmen?