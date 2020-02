Arriva Jumpstart, un modo tutto nuovo per giocare a Magic: the Gathering

Wizards of the Coast ha lanciato in questi giorni Jumpstart, una nuova proposta per il gioco di grande successo Magic: the Gathering. Si tratta di un concept affascinante, che si sposta leggermente rispetto all’approccio più classico, senza sostituirlo ma affiancandosi a esso. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Jumpstart, come funziona il nuovo prodotto di Magic: the Gathering?

Come suggerisce il nome, il concetto alla base è di tuffarsi rapidamente in una partita, eliminando la fase di deckbuilding. Non si tratta semplicemente di un prodotto destinato al Draft (che comunque ha una parte rilevante di costruzione del mazzo), ma di un’idea totalmente nuova.

Nelle bustine di Jumpstart infatti troveremo 20 carte, tutte appartenenti a un unico tema. Questi saranno casuali e andranno da quelli più classici come Garruk o Pirati a quelli più originali come Dottori o Unicorni. Alcuni temi avranno diverse combinazioni di carte possibili, aumentando quindi la varietà. Per lanciarsi in una partita sarà sufficiente aprire due bustine, unire i contenuti in una combinazione originale, aggiungere le terre base necessarie e via!

Tra le aggiunte più simpatiche una riguarda proprio le risorse di mana. Saranno infatti presenti nelle diverse buste delle terre base studiate e realizzate appositamente per Jumpstart. Queste avranno illustrazioni legate ai temi delle altre carte per rendere ancora più divertenti le partite.

In Jumpstart ci saranno più di 500 carte, di cui 37 nuove introduzioni. Tutte saranno legali nei formati Eternal (Legacy, Vintage e Commander). Alcune di queste saranno presenti anche nel Core Set 2021, che arriverà sugli scaffali quasi insieme a Jumpstart, ma i due sono prodotti completamente separati.

Jumpstart lancerà questo nuovo modo di giocare a Magic: the Gathering il prossimo 3 luglio. Prima del debutto ci saranno i tradizionali eventi di Prerelease, il 20 e 21 giugno. Ancora non ci sono dettagli su un eventuale arrivo sulla versione digitale del gioco, ma è già nei piani dell’azienda.