Hawkeye e Ms. Marvel: nuovi rumor sulla possibile release

Dalla Toy Fair di New York arrivano nuove indiscrezioni sul periodo di uscita di Hawkeye e Miss Marvel. Stiamo parlando di due tra le serie Marvel più attese che sbarcheranno sul nuovo servizio streaming Disney+. Un documento diffuso da Hasbro indica che la serie con Jeremy Renner debutterà nel corso del 2021, così come Miss Marvel. Al momento non abbiamo conferme ufficiali sulla produzione dello show che firmerà il debutto di Kamala Khan nel MCU. Da considerare anche il fatto che i Marvel Studios non hanno ancora annunciato l’interprete della protagonista principale. Gli ultimi rumor vedono la partenza delle riprese di Miss Marvel già ad agosto.

Il grafico diffuso da Hasbro indica un 2021 di Disney+ composto da Loki, What… If?, Miss Marvel e Hawkeye. Per quanto riguarda il MCU troviamo Sul fronte cinema, smpre riguardo il MCU Shang-Chi, Doctor Strange 2, Spider-Man: 3 e Thor: Love and Thunder. Il capo creativo della Marvel, Kevin Feige, ha promesso che gli spettacoli dei Marvel Studios su Disney + saranno completamente intrecciati con i film che usciranno nei cinema.

Ms. Marvel podría llegar en 2021 de acuerdo a un anuncio de futuros juguetes de Hasbro pic.twitter.com/HFjhMGDTZQ — Agent Blackdale (@blackdale_news) February 21, 2020

Il destino di Occhio di Falco e Ms. Marvel

Ricordiamo che Ms. Marvel è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics. Venne ideato nel 1977 da Gerry Conway e John Buscema come controparte femminile di Capitan Marvel e alter ego di Carol Danvers. Successivamente divenne l’alter ego di altri personaggi. Il personaggio è stato protagonista di quattro serie a fumetti omonime. Mentre Occhio di Falco (Hawkeye), il cui vero nome è Clinton Francis “Clint” Barton, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Don Heck (disegni). Nella classifica stilata nel 2011 da IGN, si è posizionato al 44º posto come più grande eroe della storia dei fumetti, dopo Martian Manhunter e prima di Spider Jerusalem. , Occhio di Falco è uno storico membro dei Vendicatori.