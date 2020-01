Better Call Saul, la sesta stagione sarà quella finale

Prima o poi tutte le serie TV devono finire ed è giunto il momento anche per una delle più apprezzate degli ultimi anni. Stiamo parlando di Better Call Saul, il cui annuncio di rinnovo per una sesta stagione, è accompagnato dalla dolceamara rivelazione che sarà anche quella finale. Le avventure dell’istrionico avvocato sono quindi vicine alla propria conclusione.

Better Call Saul, arriva la sesta stagione ma è quella finale

Ad annunciarlo è stato Peter Gould, showrunner della serie, in compagnia di Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad di cui Better Call Saul è uno spin-off. Sul palco del proprio incontro durante il press tour della Television Critics Association, i due hanno anticipato qualcosa sulla stagione e soprattutto sull’attesa conclusione. Gould nello specifico ha dichiarato:

“Sin dal primo giorno di Better Call Saul, il mio sogno è stato raccontare la storia completa del nostro eroe complicato e compromesso, Jimmy McGill. Ora AMC e Sony stanno rendendo quel sogno realtà. Non potremmo essere più grati ai fan e ai critici che hanno reso questo viaggio possibile. Il prossimo mese inizieremo a lavorare sulla sesta e ultima stagione. Faremo del nostro maledetto meglio per chiudere in maniera degna“.

A questo proposito, gli autori hanno dato alcune succose anticipazioni proprio su chi comparirà in questa stagione. I fan di Breaking Bad potranno infatti rivedere ben due personaggi iconici dello show originale, nello specifico Hank Schrader e Steven Gomez. Tuttavia, ancora una volta è arrivata conferma che i due protagonisti della serie Walter White e Jesse Pinkman non torneranno.

Gilligan ha anche commentato la possibilità di espandere ulteriormente l’universo narrativo, considerato il successo sia di Better Call Saul che del recente film El Camino. Tuttavia l’impressione è che l’autore non sia interessato a farlo, rispondendo alla domanda con un semplice: “Probabilmente no“.

Voi cosa ne dite? Siete dispiaciuti che la sesta stagione di Better Call Saul sia quella finale?