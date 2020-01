Star Wars: Taika Waititi potrebbe dirigere uno dei prossimi film?

Si inizia a tornare a parlare del futuro della saga di Star Wars. Dopo la conclusione della trilogia prequel con il film uscito recentemente nelle sale, il franchise ovviamente ritornerà. Ci sono già tre date di uscita per altrettanti film di questa saga, ma ancora non ci sono informazioni in merito, né possibili registi o autori associati a essi. Nelle ultime ore però ha iniziato a girare la voce che uno dei prossimi a occuparsi di Star Wars potrebbe essere Taika Waititi.

Star Wars, prime discussioni per Taika Waititi alla regia

Al momento i dettagli in merito sono praticamente nulli. I rumor, riportati ovviamente da fonti solide, sostengono semplicemente che le trattative siano in corso, ma che siano comunque a uno stadio piuttosto iniziale. Se anche le voci fossero veritiere quindi, resta possibile che queste discussioni non portino a nulla e che non vedremo il regista alle prese con un film della saga.

Peraltro non sarebbe la prima volta che Taika Waititi si avventura nella galassia lontana lontana. Il regista si è infatti occupato di uno degli episodi della recente serie TV Disney+ The Mandalorian, ottimamente ricevuta dagli appassionati della saga. Oltre al lavoro di regia, ha anche interpretato il droide IG-11 in alcune puntate.

Questa voce sembrerebbe mostrare come gli studios siano sempre più interessati all’autore. Dopo essersi fatto notare con il proprio lavoro nel Marvel Cinematic Universe (in cui tornerà molto presto con Thor: Love and Thunder), Waititi ha lanciato la commedia dark Jojo Rabbit, fresca di Nomination plurime agli Oscar e da poco nelle sale italiane.

Voi cosa ne pensate? Credete che Taika Waititi possa essere la scelta giusta per guidare il prossimo Star Wars? E cosa vorreste vedere nel futuro di questa saga?

Vi ricordiamo che attualmente, la serie dovrebbe tornare al cinema con un nuovo film a dicembre 2022.