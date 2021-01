The Witcher trova il suo Re Henselt?

Un nome familiare per chi ha letto i romanzi o giocato a The Witcher 2: Assassins of Kings di CD Projekt Red

Sembra che la seconda stagione di The Witcher sarà ancora più reale di quella precedente grazie all’apparizione di Re Henselt, monarca di Kaedwen. Henselt dovrebbe essere familiare a chiunque abbia letto i romanzi o, ancora più probabilmente, giocato con The Witcher 2: Assassins of Kings di CD Projekt Red. È stato riferito che King Henselt è stato scelto per la serie Netflix e potrebbe potenzialmente apparire in più episodi della nuova stagione. Secondo il sito di The Witcher Redanian Intelligence, che storicamente vanta grande credibilità su queste indiscrezioni, l’attore Edward Rowe è stato scelto per il ruolo di Re Henselt nella seconda stagione della serie live-action di Netflix. Ricordiamo invece l’ufficialità della presenza di Jodie Turner-Smith nel cast della serie prequel.

L’attore non è un volto noto

Edward Rowe ha un elenco relativamente breve di crediti a suo nome, incluso il dramma del 2019 Bait, quindi non è molto conosciuto. Questo non vuol dire che il suo casting sia improbabile, d’altronde non sarebbe la prima volta che The Witcher sceglie qualcuno per un ruolo specifico senza molti crediti precedenti.

Ricordiamo che la prima stagione di otto episodi di The Witcher di Netflix è disponibile su Netflix, così come il documentario Making The Witcher. Anche la prima stagione di The Witcher: A Look Inside the Episodes è ora disponibile per lo streaming sulla piattaforma. Non si sa, ad oggi, quando arriverà la seconda stagione della serie.

Lauren S. Hissrich è la showrunner di The Witcher. Nel cast Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia, Anya Chalotra come Yennefer, Freya Allan come Ciri e Joey Batey come Jaskier. I nuovi membri del cast per la seconda stagione includono Kim Bodnia (Killing Eve) come Vesemir, Yasen Atour (Young Wallender) come Coen, Agnes Bjorn come Vereena. Oltre a Paul Bullion (Peaky Blinders) come Lambert, Basil Eidenbenz come Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) come Lydia. Lo staff è completato da Kristofer Hivju (Game of Thrones) come Nivellen e Mecia Simson come Francesca.