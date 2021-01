The Witcher: Jodie Turner-Smith nel cast della serie prequel

The Witcher: Blood Origin, prequel della celeberrima serie TV Netflix, trova una delle sue interpreti principali. Si tratta di Jodie Turner-Smith, la cui partecipazione allo show è stata svelata proprio pochi minuti fa. Si tratta del primo ingresso nel cast di questo progetto, uno di diversi che la piattaforma di streaming sta sviluppando in relazione alla saga dello Strigo.

The Witcher, nel prequel ci sarà anche Jodie Turner-Smith

L’attrice, nota al pubblico per il suo ruolo da protagonista nell’acclamato Queen & Slim del 2019, interpreterà nella serie il ruolo di Éile. Stando alla descrizione del personaggio fornita, si tratta di una combattente, dotata di una voce divina. Éile ha scelto di abbandonare non solo il suo clan, ma anche il suo ruolo di Guardiana della Regina, per seguire la propria indole da musicista girovaga.

Tuttavia, quando arriva il momento della resa dei conti più importante del Continente, si trova costretta a tornare a imbracciare la propria spada e rientrare nei propri luoghi natali, alla ricerca non solo di redenzione ma anche di vendetta.

The Witcher: Blood Origin sarà una serie in live-action di sei episodi totali, che fungerà da prequel per il celebrato show con protagonista Henry Cavill. L’ambientazione è molto lontana nel tempo, risalendo al lontano passato dell’universo narrativo. L’azione infatti si svolge circa 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher, in un mondo elfico. È qui che scopriremo la complessa storia della creazione del primo prototipo di strigo, ma anche della catena di avvenimenti che hanno portato alla cosiddetta congiunzione delle sfere, che ha unito i mondi di mostri, elfi e uomini.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo The Witcher: Blood Origin? Siete ansiosi di scoprire di più su queste “origini sanguinose” del mondo in cui si muove Geralt di Rivia su Netflix? E quali sono le vostre aspettative per il personaggio di Éile?