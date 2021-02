Falcon e il Soldato d’Inverno accolgono War Machine nel cast...

Un altro Avenger ha annunciato la sua apparizione nella serie The Falcon and the Winter Soldier Disney + dei Marvel Studios. Don Cheadle ha dichiarato al Podcast Post-Credit di BroBible che James “Rhodey” Rhoades sarà guest-star nel ruolo di War Machine al fianco di Anthony Mackie e Sebastian Stan in The Falcon and the Winter Soldier.

Le parole di Don Cheadle

Queste le parole di Don Cheadle: “Questo è un po’ il divertimento dell’MCU, il fatto che tutti noi possiamo comparire nelle storie degli altri, e ci sono modi in cui interagiamo con questi personaggi che danno vita a trame che, a volte, diventano film”. Per poi aggiungere: “E ora queste trame nei film diventano trame per serie tv. È una cosa davvero divertente e interessante e, a patto di avere la giusta quantità di immaginazione, completamente aperta a qualsiasi eventualità”. Infine: “E non vedo l’ora di entrare nella stanza con gli sceneggiatori per capire come tutte queste cose si collegheranno ad Armor Wars. Rhodey sarà nella serie di Falcon e Winter Soldier, quindi, può succedere di tutto”. All’Investor Day è stato rivelato che Don Cheadle sarà tra i protagonisti della serie Armor Wars, in cui la tecnologia di Tony Stark cadrà nelle mani sbagliate.

Nella serie di sei episodi, che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame, dove un pensionato Steve Rogers (Chris Evans) ha consegnato lo scudo a stelle di Captain America a Sam Wilson (Mackie), i “nemici” Wilson e Bucky Barnes (Stan ) fanno squadra in un’avventura globale. Interpretato anche da Emily VanCamp e Daniel Brühl di Captain America: Civil War, così come il nuovo arrivato del Marvel Cinematic Universe Wyatt Russell. La serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ il 19 marzo 2021, come ha annunciato il primo trailer diffuso da Marvel.