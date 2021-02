Golden Globe: Amy Poehler e Tina Fey condurranno da entrambe le coste USA

Parliamo di distanza sociale: ci saranno più di 2.700 miglia tra Tina Fey e Amy Poehler quando torneranno per ospitare la 78a edizione dei Golden Globe alla fine del mese. Come annunciato in precedenza, Fey e Poehler presenteranno la cerimonia per la quarta volta. Questa volta lo faranno da diverse coste, a causa della pandemia di coronavirus. Poehler sarà nella consueta location dei Globes, all’interno del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California. La Fey trasmetterà in diretta da The Rainbow Room di New York, che si trova in cima al Rockefeller Center.

Ricollocati vari eventi

I Golden Globe Awards andranno in onda domenica 28 febbraio alle 20:00 ET / 17:00 PT sulla NBC, dopo un ritardo di quasi due mesi. È uno dei numerosi spettacoli di premi ad essere stato riprogrammato alla luce delle restrizioni COVID-19. I Grammy Awards si svolgeranno ora domenica 14 marzo, portando i SAG Awards a passare a domenica 4 aprile per evitare di andare in onda la stessa notte. La 93a edizione degli Academy Awards, originariamente prevista per il 28 febbraio e in onda su ABC, è invece prevista per il 25 aprile. Nel frattempo, i Tony Awards verranno presentati digitalmente questo autunno.

Un premio prestigioso

Quest’anno sono stati scelti come ambasciatori Satchel e Jackson Lee, figli del regista Spike Lee e della produttrice Tonya Lewis Lee. Saranno loro i Golden Globe Ambassador per il 2021. Il premio Golden Globe (Golden Globe Award), è un riconoscimento statunitense assegnato annualmente ai migliori film e ai programmi televisivi della stagione. Insieme al premio Oscar (per il cinema) e al premio Emmy (per la televisione), è il maggiore riconoscimento nel settore cinematografico e televisivo. La consegna dei premi avviene solitamente con poco meno di due mesi di anticipo rispetto a quella degli Oscar.