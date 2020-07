Black Adam: un nuovo ingresso nel cast!

Nuove indiscrezioni sono trapelate sulla produzione del film DC Comics Black Adam. Secondo un report del The Hollywood Reporter l’attore Noah Centineo vestirà i panni di Atom Smasher aka Albert Rothstein. Nei fumetti è una specie di uomo montagna che ha la capacità di diventare grande quanto desidera e nel contempo di aumentare in maniera esponenziale la propria forza. Nel film dovrebbero esserci anche i debutti di alcuni membri della Justice Society of America come Cyclone, Hawkman, Hawkgirl, e Dr. Fate.

La produzione di Black Adam, secondo quanto riferito da Dwayne Johnson, dovrebbe avere inizio tra agosto e settembre. Purtroppo la situazione del Covid-19 negli Stati Uniti potrebbe far slittare le riprese direttamente nel 2021. La sceneggiatura è stata scritta da Adam Sztykiel e sulla trama esiste il più assoluto riserbo. Black Adam sarà presente a DC FanDome il prossimo agosto. E questo preannuncia novità in arrivo. “La gerarchia del potere nell’Universo DC sta per cambiare. Mi unirò alla epica e inedita #DCFanDome il 22 agosto 2020. Questo è per VOI – I FAN“. Black Adam è uno dei principali rivali di Shazam!, eroe che ha debuttato al cinema interpretato da Zachary Levi. Il film ha ottenuto un discreto successo al box office e con la critica e questo ha permesso allo studio di andare avanti con i progetti sul mondo di questo curioso personaggio.

Dwayne Johnson entusiasta di far parte del progetto

Dwayne Johnson, a proposito di “Black Adam” aveva rivelato: “Da ragazzino Superman era l’eroe che ho sempre voluto essere. Ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che Superman era l’eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle”. Per poi aggiungere: “Troppo chiassoso. Troppo avverso alle convenzioni e all’autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un buon cuore, semplicemente amavo fare le cose a modo mio”. Ma: “Ora, anni dopo e ormai cresciuto, con lo stesso DNA che avevo da ragazzino, i miei sogni di diventare un supereroe diventano realtà. Sono onorato nel far parte dell’iconico DC Universe ed è un vero piacere diventare Black Adam”.