Black Hammer, un nuovo volume dedicato a Barbalien

Dopo la conclusione di Black Hammer, Jeff Lemire è pronto ad espandere l’universo della propria serie supereroistica con un nuovo spin-off. Barbarlien sarà infatti il protagonista del nuovo volume che approfondirà uno fra i personaggi principali della creazione di Lemire e Dean Ormston.

Barbalien: Red Planet, debutterà negli Stati Uniti il prossimo giugno e sarà composto da cinque capitoli. Pubblicato da Dark Horse Comics, il racconto sarà scritto da Tate Brombal su disegni di Gabriel Walta.

Mark Markz ha trovato una vita piacevole sulla Terra sia come ufficiale di polizia, sia nei panni del supereroe Barbalien. Ma quando Mark viene improvvisamente spinto in prima linea nella crisi dell’AIDS, il suo ruolo di poliziotto lo porterà a fare i conti con la propria sessualità. Le crescenti tensioni sociali renderanno impossibile la doppia vita dell’eroe, messa ancor più in discussione nel momento dell’apparizione di un nemico giunto da Marte. L’intera esistenza di Barbalien sarà messa in gioco nel momento in cui l’eroe sarà sempre più coinvolto nell’attivismo dell’epoca e con l’uomo che guida il suo movimento: lo splendido e testardo Miguel.

Barbalien, il nuovo tassello dell’universo di Black Hammer

Black Hammer è la serie di super eroi scritta da Jeff Lemire e disegnata da Dean Ormston vincitrice di tre Eisner Awards. Una profonda e apprezzata riflessione sulla Golden Age del fumetto supereroistico che vi porterà a conoscere degli eroi rinchiusi in una città senza tempo. Dopo aver salvato il mondo dall’Anti-Dio, Black Hammer e i suoi compagni si ritrovano intrappolati a Rockwood senza alcuna possibilità di fuga.

Pubblicato in Italia da BAO Publishing, l’universo di Black Hammer si compone di quattro volumi in cui seguire la timeline principale del racconto. A questi si aggiungono alcuni volumi di approfondimento in cui scoprire maggiori dettagli sulle vite dei protagonisti e dei loro avversari. Un grande quadro collettivo che grazie alla sapiente scrittura di Lemire potrà accompagnare i suoi lettori ben oltre la conclusione della saga principale.