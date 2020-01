Uscite DVD gennaio 2020: tutto il meglio dell’home video

Uscite DVD è la nostra guida sempre al passo con i più importanti film che arrivano sugli scaffali in edizione home video. Titoli memorabili, dal passato remoto o che solo pochi mesi fa erano nelle sale, tutti da aggiungere alla vostra collezione. Oppure, più semplicemente, una serie di consigli perfetti per le serate cinematografiche in compagnia degli amici sul divano. Pronti a scoprire quali sono state le uscite DVD di gennaio 2020?

Uscite DVD, la lista completa di gennaio 2020!

C’era una volta a…Hollywood

Quentin Tarantino torna al cinema con il suo nono film. Un viaggio nella Los Angeles degli anni ’60 tra controcultura hippy e mondo dello spettacolo, in particolare cinema e televisione, ovviamente. Nel cast una pletora di stelle a partire dai due co-protagonisti Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, accompagnati dall’eccezionale Margot Robbie che incarna Sharon Tate. Una pellicola imperdibile, in corsa per ben 10 Premi Oscar.

Yesterday

L’ultimo film di Danny Boyle ci porta in un mondo dove i Beatles non sono mai esistiti e la loro musica non ha influenzato generazioni su generazioni. Jack sembra essere l’unico a ricordarsi dei Fab Four e prova a sfruttare i propri ricordi della loro musica per avere la grande carriera da cantautore che cerca. Ad aiutarlo anche Ed Sheeran, che nella pellicola interpreta sé stesso, combattuto nello spirito dalla rivalità con l’amico.

Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre

Dopo essersi scontrati nel primo capitolo, i volatili arrabbiati e i loro nemici giurati maiali devono unire le forze. A minacciare le loro isole c’è un nemico comune alias Zeta, un pennuto viola che proviene da una terra ghiacciata. Riusciranno Red, Chuck, Bomb, Leonard e tutti gli altri a sconfiggerlo? Per scoprirlo basta lanciarsi nell’avventura insieme agli Angry Birds, arrivati in DVD e Blu-Ray proprio questo gennaio.

Rambo: Last Blood

Un’icona assoluta del cinema action torna a combattere dopo anni. Stiamo parlando di Rambo, interpretato per la quinta volta da Sylvester Stallone nella sua ultima avventura. L’eroe del Vietnam credeva di aver lasciato la guerra e il dolore alle spalle, ma sfortunatamente non è così. E quando i guai arrivano a cercarlo fino nell’allevamento di cavalli in cui si è ritirato, sarà il momento di riprendere in mano le armi.

E con questo si conclude la nostra selezione delle ultime uscite DVD e home video per questo mese. Quali sono i titoli che avete già aggiunto al vostro scaffale? E quali invece vi incuriosiscono di più?