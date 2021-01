Sony rinvia Uncharted, Ghostbusters: Afterlife e (ancora) Morbius

Per i fan che attendono con ansia i titoli non arrivano buone notizie, l'attesa infatti si allunga!

Diversi film in uscita della Sony Pictures sono stati nuovamente rinviati, tra cui Uncharted, Ghostbusters: Afterlife, Morbius e l’imminente trattamento live-action di Cenerentola. Secondo Variety, Cenerentola – che ha come protagonista la cantautrice Camila Cabello nei panni dell’omonima principessa – è stato ricollocato dal 5 febbraio al 16 luglio. Quest’ultima data era stata precedentemente annunciata come quella di uscita di Uncharted, adattamento cinematografico della serie di videogiochi per PlayStation. Lo show vede protagonista Tom Holland di Spider-Man nei panni di Nathan Drake. Pertanto, Uncharted è stato ricollocato all’11 febbraio 2022.

Ricollocato anche Peter Rabbit 2: The Runaway

Allo stesso modo, Peter Rabbit 2: The Runaway ha subito il rinvio dal 2 aprile all’11 luglio. Quest’ultima era stata precedentemente annunciata come data di uscita per Ghostbusters: Afterlife. Il sequel di Ghostbusters arriverà il prossimo autunno, l’11 novembre. La notizia di questi ritardi da parte di Sony arriva poco dopo che MGM ha ricollocato il suo ultimo film di James Bond No Time to Die dal 2 aprile all’8 ottobre. Per coincidenza, No Time to Die uscirà lo stesso giorno del prossimo film spinoff Marvel / Spider-Man di Sony. Morbius, che a sua volta è stato rinviato all’8 ottobre.

Morbius era stato precedentemente programmato per la prima volta il 19 marzo di quest’anno. Diretto da Daniel Espinosa e interpretato da Jared Leto nel ruolo eponimo, Morbius segue Michael Morbius, un medico che diventa un vampiro dopo aver tentato di curarsi da una rara malattia del sangue. Creato da Roy Thomas e Gil Kane, il personaggio di Morbius il vampiro vivente è stato originariamente introdotto nell’universo dei fumetti della Marvel nel 1971, apparendo per la prima volta in Amazing Spider-Man # 101. Sebbene originariamente introdotto come cattivo di Spidey, Morbius è diventato un antieroe a pieno titolo.